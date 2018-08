Vincent Bijlo presenteert eerbetoon aan Woodstock

Cabaretier en muziekkenner Vincent Bijlo zal gastheer zijn bij het eerbetoon aan Woodstock. Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Het Concertgebouw Amsterdam dient volgend jaar als gastheer voor een groots eerbetoon aan het Woodstock festival. Het is in 2019 vijftig jaar geleden dat het legendarische hippiefestival plaatsvond in het Amerikaanse dorpje Bethel.