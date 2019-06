Amanda Bynes aangeklaagd door kliniek

De 33-jarige actrice zat twee dagen in de kliniek in Los Angeles, maar een betaling voor haar verblijf bleef volgens de instelling uit. Amanda zou nog bijna 5000 dollar moeten betalen.

Waarom de actrice, die al jaren worstelt met psychische problemen, zich eerder dit jaar liet opnemen is niet bekend. Naar verluidt had Amanda last van ernstige stress. Inmiddels zou het weer stukken beter met haar gaan. Zo probeert ze een modecarrière van de grond te krijgen en ze zou ook weer willen acteren.

De actrice werd jaren geleden gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis en verbleef in meerdere klinieken. De laatste jaren leek het echter weer goed te gaan met Amanda. Nadat ze in 2014 was behandeld in een afkickkliniek volgde ze een mode-opleiding.