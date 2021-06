De ontluisterende werkwijze van Ghislaine Maxwell: ’Een meisje liep huilend de trap af’

Ⓒ Getty Images

Ze staat bekend als de vermeende madam van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein. De 59-jarige Ghislaine Maxwell zit, in afwachting van haar proces, vast op verdenking van het ronselen van meisjes voor Epstein en diens entourage. Steeds meer details over de ontluisterende werkwijze van de Britse socialite komen naar boven. In haar zoektocht naar meisjes zou ze zelfs haar slag hebben geslagen in parken, sportscholen en winkels...