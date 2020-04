Victor Löw brengt De Aanslag als hoorspel

Regisseur Ursul de Geer maakte met zijn acteurs echter een hoorspelversie die op 4 mei, na de Dodenherdenking, in Volgspot in première gaat. Of het toneelstuk komend seizoen nog in reprise wordt genomen, is niet bekend. Volgspot-presentator Astrid de Jong spreekt voorafgaand met Ursul de Geer over het boek, het stuk en zijn radiobewerking.

Oscar

De Aanslag vertelt over de moord op een collaborerende politieagent in de hongerwinter van 1945. De 12-jarige Anton Steenwijk blijft alleen achter als zijn familie als represaille wordt opgepakt en gefusilleerd. Het waarom van de gebeurtenissen blijft de rest van zijn leven aan hem knagen.

De Aanslag werd eerder verfilmd door regisseur Fons Rademakers. Het drama, met in de hoofdrollen Derek de Lint, Monique van de Ven, Huub van der Lubbe en John Kraaijkamp sr., won een Oscar voor beste buitenlandse speelfilm.