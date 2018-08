Beyoncé en Jay Z dragen show op aan Aretha Franklin

„We houden van je”, zei Beyoncé maandagavond tijdens de show, meldt Detroit Free Press. Ook bedankte de zangeres Aretha voor haar ’prachtige muziek’. Ook DJ Khaled, die het voorprogramma van de wereldsterren verzorgt, stond stil bij de gezondheidstoestand van The Queen of Soul. Hij nam Respect op in zijn set, tot grote vreugde van het publiek.

Beyoncé en Jay Z deden maandag met hun On The Run II wereldtournee Ford Field aan. Het stadion ligt op steenworp afstand van Aretha Franklin Way, de straat die vorig jaar zomer naar de zangeres werd vernoemd.

Franklin strijdt al jaren tegen kanker, maandag werd duidelijk dat haar gezondheid hard achteruit gaat. Een ingewijde vertelde CNN dinsdag dat de zangeres thuis in hospicezorg is. Haar familie is bij Aretha.