Wereldprimeur voor bioscoopflop Redbad

Niet eerder was een bioscoopfilm ergens ter wereld zo snel na de première legaal thuis te kijken. Bioscopen zijn hier doorgaans huiverig voor omdat ze zoveel mogelijk mensen naar hun theaters willen lokken. Toch wordt er al langer van vervroegde thuispremières gedroomd.

„De helft van Nederland gaat nooit naar de bioscoop,” becijfert directeur Thomas van de Weerd van Pathé Thuis, „en de andere helft ziet gemiddeld vier films per jaar op het witte doek. Dat betekent dat er kansen liggen voor meer dan vierhonderd films.”

Afdankertje

Redbad gaat over de Friese koning die als slaaf in Scandinavië belandt en zal voor 4,99 euro te huur zijn. Van de Weerd ziet de film niet als een afdankertje. „Dat de film het moeilijk had in de bioscopen, heeft waarschijnlijk verschillende oorzaken, waaronder het heerlijke weer en het WK voetbal.”

Hij concludeert: „Het betekent zeker niet dat de film mislukt is. Er zijn genoeg voorbeelden van films met teleurstellende resultaten die on-demand wel hun publiek bereiken.”

Hollywood

Pathé Thuis dankt de wereldprimeur naar eigen zeggen aan de innovatieve producent Klaas de Jong, die al tijdens de opnames van Redbad bij hen aanklopte om te praten over de mogelijkheden van de streamingdienst.

„Wij willen nu bewijzen dat Hollywood niet bang hoeft te zijn voor thuis-streaming”, aldus Van de Weerd. „Streaming en bioscoopbezoek kunnen elkaar juist versterken. Het zou dan ook helemaal fantastisch zijn als de film over een paar weken toch weer in de bioscopen komt, omdat hij bij ons zo’n succes is.”