Jan Jaap wijkt na brand uit naar Antwerpen

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer Jan Jaap, Eva en zoon Tove weer terugkunnen naar het huis dat in juni zwaar beschadigd raakte. Ⓒ Hollandse Hoogte

Cabaretier Jan Jaap van der Wal (38) werd begin juni opgeschrikt door een grote brand in zijn houten huis in Katwoude. Ligt dat normaal gesproken onder de rook van Amsterdam, nu was het omgekeerd. In korte tijd sloegen de vlammen uit het dak en Jan Jaap en zijn gezin konden de brandende woning op tijd ontvluchten, doordat hij gelukkig wakker werd van het lawaai, voordat er grote vlammen te zien waren.