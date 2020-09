Mika strikt Kylie Minoque en Salma Hayek voor benefietconcert geboorteland

Kylie Minogue twijfelde niet om mee te doen aan het benefiet. „De situatie in Libanon is zo droevig, maar ik hoop dat dit evenement veel geld zal inzamelen voor het buitengewone werk van Save the Children Libanon en het Rode Kruis Libanon”, laat de zangeres weten.

De in Libanon geboren Mika verdeelt de opbrengst van het concert onder de twee goede doelen. Daarnaast kunnen mensen ook extra donaties doen via een speciale GoFundMe-campagne. Het concert vindt zaterdag plaats en zal live te volgen zijn via een link op het YouTube-kanaal van de zanger.

Mika is diep getroffen is door de impact van de verwoesting door de explosie in de haven van Beiroet. „Na jaren van burgeroorlog, financiële crisis en politieke onrust komt het nieuws van deze tragische explosie ongelooflijk hard binnen. Hoewel ik ver weg ben, breekt mijn hart als ik denk aan de families die hun huis, hun levensonderhoud en hun dierbaren verloren zijn door deze ramp. Ik wilde iets doen om te helpen”, liet de Grace Kelly-zanger eerder in een emotionele brief weten.