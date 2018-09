Paris Hilton stelt bruiloft uit

De hotelerfgename zou meer tijd nodig hebben voor het plannen van haar huwelijk met The Leftovers-acteur Chris Zylka. Een insider vertelt aan de krant dat alles in kannen en kruiken leek voor de geplande datum in november, maar dat Paris toch besloot het feest uit te stellen. Een woordvoerder van de socialite wilde niet reageren op het bericht.

Het zou wel nog steeds de bedoeling zijn dat het huwelijk plaatsvindt in de Good Shepherd Church in Los Angeles, de kerk waarin Paris’ ouders in 1979 ook trouwden. Eerder gaf Paris op Twitter al aan dat ze de lat hoog heeft liggen voor de bruiloft. „Ik wil dat het de speciaalste dag van mijn leven wordt, net als een sprookje in een Disney-film.”