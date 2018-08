John Legend vindt jurywet ’racistisch’

Louisiana is één van de twee staten waarin een jury niet unaniem hoeft te zijn om een verdachte te veroordelen voor een misdaad. De regel dat slechts tien juryleden overtuigd hoeven te zijn van iemands schuld, is ingegeven door racisme, zo stelt Legend in zijn stuk.

De zanger schrijft dat de wet onderdeel is ’van een serie maatregelen die in 1898 door een geheel wit comité is ingevoerd’, om ’de overheersing van het Angelsaksische ras te behouden’. Volgens hem kon men zo, mochten Afro-Amerikanen in de jury komen te zitten, hun stemmen buiten beschouwing worden gelaten. Legend noemt vervolgens een voorbeeld waarin een Afro-Amerikaanse man werd veroordeeld voor moord op basis van een jury waarin tien mensen ’schuldig’ oordeelden en twee het daar niet mee eens waren, terwijl tien jaar later inderdaad de onschuld bewezen werd.

John, die belangengroep FreeAmerica oprichtte en zich inzet voor hervormingen in onder meer de rechtspraak en het gevangeniswezen in de VS, roept inwoners van Louisiana op in november in te stemmen met het aanpassen van de wet.