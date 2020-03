Fans lyrisch over babybilletjes zoontje Ashley Graham

Het 32-jarige model stroomt dan ook over van liefde, nu ze haar schattige zoontje in haar armen heeft: „Deze wangetjes!! Hou van jullie allemaal!!” Ook haar fans reageren verrukt op het plaatje. Ze loven vooral de ’putjes’ in de billetjes van het jongetje. „Niets schattiger dan babybilletjes”, schrijft iemand. En een ander: „O mijn god, de putjes in de babybilletjes zullen de wereld genezen van het huidige leed.”

Ashley Graham en haar echtgenoot Justin Ervin in werden onlangs voor het eerst ouders. Hun gezinnetje verblijft nu in Nebraska, bij Ashleys moeder, waar ze in zelfquarantaine zitten.