Realitysterren teleurgesteld in Olcay Gulsen

Ze verwijten het Olcay dat ze in het programma zei dat er niemand kwam opdagen, terwijl het evenement volgens hen nog niet eens goed en wel begonnen was. „Ze waren er helemaal in het begin voordat we überhaupt klaar waren met uitpakken. Maximaal een uurtje!”, schrijft Danique. Ook Dorien Rose vindt het jammer ’dat ze zo snel weg waren gegaan’. Sommigen van hun fans noemen Olcay ’arrogant’ en verwijzen naar haar faillissement.

Volgens de verleidsters was het evenement wel degelijk geslaagd en is er genoeg geld verkocht voor hun goede doel World Animal Protection, al kon Dorien Rose veel jurken niet kwijt. „Helaas waren de meeste van mijn jurken ook te duur voor onze fans die gemiddeld 16 jaar zijn. Dus heb ik het meeste van mijn normale items weggegeven.”

Zij voegt er in een reactie aan Privé aan toe dat ze het jammer vindt dat ’Olcay liegt en heeft verkondigd een jurk van me te hebben gekocht’. „Maar als ze deze closetsale echt zo sneu vond voor ons had ze die jurk echt gekocht en daarmee kunnen bijdragen aan het verhelpen van het dierenleed.”