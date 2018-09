Dit wordt Stormi’s eerste designertas

Kylie liet fans dinsdag op haar YouTube-kanaal haar kast vol designertassen zien en pakte in het filmpje een knalroze Mini Kelly van Hermès van de plank. Ze liet weten dat ze de peperdure tas, waarde: 27.000 dollar, bewaart voor haar dochter. „Deze gaat Stormi zeker dragen”, aldus Kylie. „Als ze me vraagt: mama, ik wil een handtas, dan zal dit waarschijnlijk haar eerste zijn.”

De tas mag aan de prijs zijn, voor Kylie Jenner, die volgens Forbes een vermogen heeft van 900 miljoen dollar en wier tassencollectie eerder door Daily Mail op meer dan een miljoen dollar werd geschat, is het een schijntje. Maar hij heeft voor haar ook nog emotionele waarde; ze kreeg het knalroze exemplaar van haar zus Kourtney. „Dat was echt een verrassing, omdat ze nooit veel geeft om kerstcadeaus. Dus dat ze me deze gaf afgelopen jaar was echt speciaal.”

Dat ze ook haar dochtertje op jonge leeftijd wil voorzien van een designertas, heeft Kylie niet van een vreemde: ze laat in het filmpje een Louis Vuitton-tas van tegen de duizend euro zien, die ze zelf van haar moeder Kris kreeg toen ze nog ’superjong’ was.

