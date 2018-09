Lisa Marie Presley: ’Alsof Elvis zijn hand op me legde’

Het was een bijzondere ervaring voor de enige dochter van The King. „Het voelde alsof hij zijn hand op me legde”, verklaarde de 50-jarige in de Britse talkshow Lorraine. Op de vraag of ze haar vader weleens om sturing vraagt, antwoordde ze: „Ik zou niet zeggen dat ik tegen hem praat. Maar ik herinner me alles. En daar put ik uit. En af en toe vraag ik om hulp. Dat was het geval met deze opnames.” Al eerder noemde ze de opnames ’een zeer ontroerende ervaring’.

Het duet van Lisa Marie en Elvis is onderdeel van een compilatie-album dat afgelopen weken uit kwam. Op de plaat staan nieuwe uitvoeringen van nummers van Elvis, maar ook werk van mensen om hem heen, zoals achtergrondzangeres Cissy Houston.

Elvis overleed in 1977 op 42-jarige leeftijd aan een hartaanval. Lisa Marie was toen 9 jaar oud.