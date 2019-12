Arie Slob: Ongehoord Nederland kan op z’n vroegst medio 2021 uitzenden

Karskens zegt dat zijn Ongehoord Nederland inmiddels 50.000 leden heeft. Het is echter niet duidelijk of dit om betalende leden gaat. Karskens was vrijdag niet voor commentaar bereikbaar.

„We hebben de aanmelding nog niet binnen”, laat de zegsman weten. Door een wijziging in het beleid die eerder dit jaar werd aangekondigd, is de peildatum voor nieuwe aspirant-omroepen 31 december 2020. „Dus dan gaan we pas kijken of er inderdaad zoveel leden zijn die zich verbinden aan de organisatie, en of ze allemaal daadwerkelijk contributie betalen.”

Toegevoegde waarde

Hierna geven de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media een advies aan de minister of de aspirant-omroep een toegevoegde waarde heeft in het publieke bestel. Dit is een basisvoorwaarde voor nieuwe omroepen die aan het bestel worden toegevoegd. „In het gunstigste geval zou Ongehoord Nederland medio 2021, zeker niet eerder, kunnen beginnen met het verzorgen van uitzendingen.”

Overigens is Ongehoord Nederland niet de enige aspirant-omroep die meent recht te hebben op zendtijd. Er hebben zich elf organisaties aangemeld die op de nieuwe peildatum in behandeling worden genomen. Ongehoord Nederland wil naar eigen zeggen een geluid laten horen in Hilversum dat nu niet aan bod komt.