Prins Carl Philip bekijkt schade bosbranden

Prins Carl Philip en echtgenote prinses Sofia zijn woensdag op bezoek in Trängslet in de landstreek Dalarna, een van de historische provincies van Zweden. Ze zijn daar om zich op de hoogte te stellen van de verwoestingen die deze zomer zijn aangericht door grote bosbranden. Trängslet in de gemeente Älvdalen werd bijzonder getroffen door de branden.