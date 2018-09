Pukkelpop woensdagavond van start

Vanavond om 19.00 uur wordt het startschot gegeven met een kleine programmering. Publiekstrekkers zijn De Jeugd van Tegenwoordig, Diablo Blvd en Novastar, en verder is de eerste avond een dancefeestje met dj's en producers als The Boilerboys, TLP, Gewelt B2B Konna en Bearsøme.

Vanaf donderdag is het festival in vol bedrijf. Grote namen die de aankomende dagen op Pukkelpop staan zijn: Arcade Fire, N*E*R*D, Flogging Molly, Kendrick Lamar, Grizzly Bear, Oscar and the Wolf en The War on Drugs. Een groot deel van het affiche is komend weekeinde ook actief op Lowlands.

Nieuw is het plankenpad van liefst 528 meter dat over de hele festivalweide is gelegd. Het wandelpad wordt daardoor geen grote stofwolk en bij regen zal het niet veranderen in een modderpoel. Dat laatste zal dit jaar naar verwachting niet gebeuren want de weersverwachtingen op het festival zijn goed.