Zo zwaar is het leven van ex Kourtney nu...

Bendjima postte dinsdag een foto van zijn getrainde sixpack op Instagram. „We zijn hier aan het trainen als Spartanen”, schrijft hij erbij. Het 26-jarige model moet zich in vorm houden voor zijn werk. Maar dat gaat niet meer zo luxe als hij gewend was toen hij nog met Kourtney was, verklapt sportmaatje Jax Taylor.

Hij drijft de spot met Younes op Instagram. „Wanneer Kourtney Kardashian je dumpt en je moet afdalen naar een normale gym, net als de rest van ons”, grijnst hij. En daarmee mist het model dus ook zo de voordeeltjes van de extravagante levensstijl van de Kardashians. „Geen Fiji Diamond water meer. Je moet nu gewoon bronwater drinken.”

