Beau van Erven Dorens verheugt zich op zaak tegen Kemna Casting

Het verscheuren van de sommatie was vooraf niet bedacht. Volgens Beau ging het om een „last-minute actie.” „Absoluut, echt in ’the heat of the moment’. Een kwartier voor de uitzending kreeg ik die brief, bestaande uit drie kantjes, pas in handen.”

De opnameleider wilde de brief nog afpakken, maar Beau hield hem stevig vast. „Tijdens het gesprek op zender begon ik me vervolgens zo op te winden, tot er uiteindelijk iets bij me knapte. Want het is toch ook onbehoorlijk? Dat wij netjes onze journalistiek bedrijven en we dan op het allerlaatste moment worden gekneveld door een batterij advocaten van Kemna Casting”, zegt Beau. „Als dit de manier is waarop zij denken iedereen stil te houden, dan hebben ze het goed mis.”

Kogelbrief

Beau verklaarde in de bewuste uitzending in april dat hij zich nauw betrokken voelt bij de slachtoffers van de misstanden in de acteurswereld. Hij is naar eigen zeggen zelf slachtoffer geweest van de in opspraak geraakte voormalige castingdirector Job Gosschalk. Hij zou Beau hebben voorgesteld naaktfoto’s te maken en die te verkopen.

In het interview zegt Beau dat er vaker is geprobeerd hem te mond te snoeren. Zo ontving hij ooit een kogelbrief nadat hij een opmerking maakte over een groep belasting ontduikende „kampers.” „Ik nam het zelf echter totaal niet serieus en heb de kogel nog steeds thuis liggen.”