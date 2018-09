Drugsdealer Demi Lovato eerder opgepakt

Volgens TMZ werd Brandon Johnson in maart in de kraag gevat met een lading drugs, een geladen semi-automatisch pistool en 10.000 dollar op zak. Thuis vond de politie nog meer wapens, munitie, drugs en geld. In juni liep hij tegen de lamp toen hij onder invloed achter het stuur kroop en gepakt werd met cocaïne.

De 25-jarige Demi zou in de vroege uurtjes van 24 juli contact hebben gezocht met Johnson. De twee gebruikten samen drugs maar toen Johnson merkte dat ze niet goed werd, nam hij naar verluidt de benen. Volgens een bron van de entertainmentwebsite zou hij tegen vrienden hebben gezegd dat de popzangeres en hij een ’romantische relatie’ hadden. Ook zou hij ontkend hebben dat hij haar drugs had gegeven.

Lovato slikte op de avond van haar overdosis hoogstwaarschijnlijk de pijnstiller oxycodon, die steeds vaker als drug wordt gebruikt. De pillen bevatten de stof fentanyl, een opiaat dat dertig tot vijftig keer sterker is dan heroïne. Fentanyl werd andere artiesten, zoals Prince en Lil Peep, eerder wel fataal. Haar herstel gaat naar verwachting nog maanden duren.