Cara Delevingne aan de marihuana

Alleen een select clubje gasten mocht op het partijtje zijn, dat in het zuiden van Frankrijk werd gehouden. Cara was er helemaal klaar voor, met dreadlocks in het haar en een jurk die met 24-karaats gouden ringen bij elkaar gehouden wordt. Hoefde alleen de verjaardagstaart nog gepresenteerd te worden: een cake in de vorm van marihuana, zo blijkt uit een video van stylist Julien McDonald, de ontwerper van de jurk.

Wie er verder deel uitmaakte van het selecte gezelschap, is niet bekend, maar in haar beroemde vriendinnenclubje zitten ook Kendall en Kylie Jenner, wier verjaardagsfeestje Cara ook mocht meevieren, Gigi en Bella Hadid en Hailey Baldwin. Later werd Cara op vliegveld Heathrow gezien terwijl ze haar nieuwe liefje Pretty Little Liars-ster Ashley Benson (28) zoende.