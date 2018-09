Comic Con Utrecht strikt Stranger Things-ster Gaten Matarazzo

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos Ltd

Gaten Matarazzo, een van de hoofdrolspelers uit de hitserie Stranger Things, is dit jaar een van de blikvangers op de wintereditie van Heroes Dutch Comic Con in de Jaarbeurs in Utrecht. De vijftienjarige tienerster is zowel op 24 als op 25 november aanwezig, meldt de organisatie.