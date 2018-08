Suïcidale deelnemer afvalprogramma belde 911, maar die verstond hem niet

James L.B. Bonner belde het alarmnummer en wilde zijn locatie doorgegeven. Maar degene die hem te woord stond, kon hem niet verstaan. Ze vertelde dat door de telefoon, waarop Bonner ophing. De medewerker probeerde de getroebleerde man nog terug te bellen, maar kreeg direct de voicemail.

Eerder belde ook Bonners moeder naar 911. Ze vertelde de alarmdienst dat haar zoon meerdere posts online had gezet waarin hij dreigt zichzelf iets aan te doen. Ze vreesde ’dat hij iets stoms gaat doen’. Volgens haar probeerde Bonner met meerdere mensen over zijn zelfmoordgedachten te spreken, ook met de producers van de show waarin James het afgelopen seizoen werd gevolgd terwijl hij gewicht verloor.

Schotwond

Op 2 augustus zette hij een pistool tegen zijn hoofd en haalde de trekker over. Hij overleed uiteindelijk aan de schotwond aan zijn hoofd. De politie vond hem in een greppel in een park. Een vriend van hem liet weten zijn overlijden niet te kunnen bevatten. „Ik zie alleen dat het echt is als mensen praten over depressie. Dit is zo verdrietig en onverwacht. Ik dacht dat het erg goed met hem ging, nu hij een nieuwe baan en een vriendin had. En dan heb ik het niet eens over zijn enorme gewichtsverlies en de operatie die hij zou ondergaan.”

Een andere vriend, die hem kent vanuit een gespreksgroep voor mensen die een amputatie ondergingen, vermoed dat het verlies van zijn been na een zwaar auto-ongeluk in 2013 hem toch nog mentaal parten speelde. „Veel geamputeerden raken gedeprimeerd en denken dat niemand hen wil. Ik denk dat hij probeerde zichzelf ervan te overtuigen dat hij alles kon doen, met of zonder twee benen, maar dat hij te veel op zijn bordje had.”