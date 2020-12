Maarten van Rossem: ’Ik vind dat hele Amerika een godvergeten kloteland’

In Veronica Magazine krijgt de Amerikadeskundige – die bij het grote publiek inmiddels meer bekendheid heeft verworven als jurylid van De Slimste Mens – ’voor de afwisseling’ een aantal ’domme’ vragen voor zijn kiezen. Op de ogenschijnlijk onschuldige vraag of hij zich zou scheren als de programmaleiding dat zou eisen, geeft Maarten verrassend genoeg een antwoord waarin hij zijn gal spuwt over de Verenigde Staten.

„Nee. Geen concessies, geen verkleedpartijen. In mijn adolescentie had ik op zeker moment een elektrisch scheerapparaat, een Philishave. Het gebruik daarvan zorgde voor een enorme irritatie van de huid. En wel dusdanig dat mijn toenmalige vriendin zei dat ik beter een krabbertje kon nemen. Ik moest mij, met andere woorden, nat gaan scheren. Dat heb ik toen één keer gedaan en dat leidde tot een ernstig bloedende wond, want ik ben niet erg handig. Sindsdien laat ik mijn baard staan en knip ik ’m eens in de twee weken bij. Bevalt prima.”

’Gevaarlijke Europeaan’

Maar diezelfde Philishave leidde tot heel wat ellende toen Maarten in New York op Kennedy Airport langs de douane moest. „Toen hebben die kolerelijers van de bewaking dat hele ding uit elkaar gehaald, omdat ik er in hun ogen uitzag als ’een gevaarlijke Europeaan’ en dat scheerapparaat zou weleens een granaat kunnen zijn. Dit was in ’71, dus ruimschoots voor er sprake was van jihadisten.”

Maarten vervolgt: „Ik zal u dit zeggen: nergens ter wereld wordt men zo slecht behandeld als op een Amerikaans vliegveld. Ik vind dat hele Amerika trouwens een godvergeten kloteland. Iedereen met een pet op en een uniform aan deugt daar niet. Je voelt je aan de lopende band bedreigd. Niet voor niets word je er om het minste geringste doodgeschoten.”

Roze spijkeroverhemd

Op de vraag of het doorgaans zwartgeklede jurylid ook vrolijk gekleurde truien in zijn kledingkast heeft hangen, zegt hij: „Nee. En dat heeft alles te maken met het aankoopbeleid van mijn echtgenote. Ik kies mijn eigen kleren niet uit, dat doet zij. De laatste keer dat ik iets gekleurds heb gedragen, was zo’n dertig, veertig jaar geleden, toen ik in Amerika woonde. Een roze spijkeroverhemd. Volledig verruïneerd door een Chinese wasserij in New York City. Nooit meer zoiets gedragen.”