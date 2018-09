Martin Koolhoven: Smurf kan ook James Bond worden

Volgens Koolhoven wordt er altijd gespeculeerd wie de volgende Bond-acteur is en altijd gaat het om roddels. Daniel Craig is in ieder geval gewoon nog een keer te zien als de vertolker van de geheim agent. „Gaan we nu al speculeren over de film ná degene die er nog niet is?”, vraagt hij zich af.

Vorige week bereikte de discussie over de volgende Bond een hoogtepunt toen Idris Elba, al langer getipt als opvolger van Craig, zelf olie op het vuur gooide. Hij slingerde een selfie de wereld in met de tekst: my name’s Elba, Idris Elba. Die tweet werd door vele Bondfans als een bevestiging geïnterpreteerd. Een paar uur later twitterde hij echter „geloof de hype niet.”