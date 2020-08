Keke Palmer presenteert MTV Video Music Awards

„Ik hoorde dat jullie 2020 zat waren, dus laten we teruggaan naar 2008”, schrijft Keke bij de video. Hiermee refereert ze aan de serie True Jackson, VP die van 2008 tot 2011 liep. Hierin speelde Keke de hoofdrol van True Jackson, een tienermeisje dat vicepresident wordt van een groot modebedrijf in New York.

Keke vertelt True dat ze hoognodig stijladvies nodig heeft om te kunnen shinen tijdens de VMA’s. True, die tegenwoordig zogenaamd gepromoveerd is tot CEO van het modebedrijf, staat maar wat graag klaar om haar „vriendin” te helpen.

De MTV VMA’s worden zondag 30 augustus in New York uitgereikt.