Gordon woest op AVROTROS: 'Gezapig zooitje suffe ambtenaren!'

Volgens Gordon is het RTL-programma het meeste integere programma dat hij ooit gemaakt heeft. Dat er veel ophef kwam, omdat hij uiteindelijk besloot niet te trouwen, mag volgens hem geen rol spelen. „Kijk dat het publiek er niet op stemde omdat ze teleurgesteld waren door de afloop en misschien het onhandige in stand houden van het geheim van de uitslag, prima. En ook dat ze de media hebben geloofd in het vermeende kijkersbedrog wat absoluut niet zo was. Nog nooit maakte ik een programma zo integer en met zoveel openheid als dit en alweer kreeg ik de hele strontkar over me heen omdat ik met mijn hart koos om niet te trouwen.”

Gordon is ervan overtuigd dat hij na zijn uitspraken op Instagram opnieuw aan de beurt is. „Ook nu zal ik weer de nationale pispaal worden waar iedereen zijn bagger over uitstort, de narcist, de psychisch gestoorde kwal, de verongelijkte noem alles maar op. Maar ik kan het hebben hoor.” Hij hoopt dat er een nieuwe publieksprijs komt, waarbij er „geen verschil meer is tussen npo of commercieel maar gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen.” Ook verlangt hij dat het „gezapige zooitje suffe AVRO-ambtenaren die dit hebben bepaald” daar dan niet meer bij zijn.

Gordon denkt, zo sluit hij zijn verhaal af, dat De Luizenmoeder, dat uitgezonden wordt door de AVROTROS, de Gouden Televizier-Ring gaat winnen.

Ondanks dat Gordon er geen moeite mee heeft om zijn ongezouten mening te geven en die ook op geheel eigen wijze te onderbouwen, kan hij inderdaad rekenen op een weerwoord op zijn relaas. Zijn woede op AVROTROS is namelijk -of je het nu wel of niet eens bent bent Gordon- geheel onterecht. De Gouden Televizier-Ring is namelijk een initiatief van omroepblad Televizier. Hoewel AVROTROS de uitreiking wel uitzendt, heeft de omroep niets met de Televizier-Ring zelf te maken.