Prinses Märtha Louise gaat haar buitenhuis missen

Märtha Louise kreeg Bloksberg van haar vader koning Harald in 2001, ten tijde van haar verloving met de schrijver Ari Behn met wie ze in mei 2002 trouwde. Hun tweede dochter Leah Isadora is er op 8 april 2005 geboren en het gezin bracht er de afgelopen jaren veel vrije tijd door. Maar volgens Noorse media is het buitenhuis nu te groot en te duur voor de prinses, die sinds een aantal jaren is gescheiden.

Märtha Louise zou voorafgaand aan het besluit om Bloksberg, dat in 1947 werd aangekocht door haar grootvader, de latere koning Olav V, te verkopen eerst overleg hebben gehad met haar vader en haar broer kroonprins Haakon. Of er al belangstellenden zijn voor de riante woning is niet bekend.