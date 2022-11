Power Ranger-acteur Jason David Frank (49) overleden

Frank maakte in 1993 zijn acteerdebuut in de Power Rangers-serie. Aanvankelijk zou de acteur maar in vijftien afleveringen spelen, maar door de populariteit van zijn personage Tommy Oliver keerde hij terug. Ook in latere series en films van de franchise was hij te zien.

Frank was naast acteur ook vechtsporter. Hij laat vier kinderen achter.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt en kan anoniem. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0800-0113 (gratis).