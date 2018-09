Charly Luske maakt theatershow over George Michael

Michael was de meest succesvolle zanger uit de jaren 80 en 90. Hij won twee Grammy’s en verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. The Story of George Michael is de eerste voorstelling die Luske produceert.

Op 6 oktober gaat de voorstelling in première in Theater de Veste in Delft. Maar op woensdag 29 augustus geeft de band al een preview in De Bajes in Amsterdam voor de fanclub van George Michael. „Deze preview geeft extra spanning omdat een deel van de fanclub van George Michael komt kijken! Ze schijnen heel kritisch te zijn dus ik hoop dat ze niet halverwege weglopen. Maar I gotta have faith”, aldus Charly.

The Story of George Michael is vanaf 28 september t/m 22 november te zien in de Nederlandse theaters.