Taylor Swift slikt tranen weg tijdens concert

„Terugkijkend: precies een jaar geleden speelde ik niet in Tampa in een uitverkocht stadion, maar zat ik in een rechtszaal in Denver, Colorado”, sprak ze, zichtbaar emotioneel, tot haar publiek. „Ik was er voor een seksueelmisbruikzaak en deze dag een jaar geleden was de dag dat de jury mij geloofde en besloot in mijn voordeel.”

Taylor, die in 2013 onzedelijk was betast door Mueller, neemt het op voor mensen die niet zoals zij het recht aan hun kant kregen. „Ik denk aan alle mensen die niet worden geloofd, of de mensen die bang zijn zich uit te spreken omdat ze bang zijn niet geloofd te worden”, ging Swift verder. „En ik wil alleen maar zeggen dat het me spijt voor iedereen die ooit niet geloofd werd, omdat ik niet weet wat er van mij zou zijn geworden als mensen niet in mij geloofden. Ik ben jullie dankbaar dat jullie er voor me waren tijdens die periode, die echt een verschrikkelijk deel van mijn leven was.”