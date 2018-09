Lena Dunham volledig uit de kleren op Instagram

„Het is vandaag negen maanden geleden dat mijn baarmoeder en baarmoederhals zijn verwijderd”, begint Dunham haar verhaal bij de foto’s op Instagram. „Mijn lichaam is bijna geheeld en elke dag vind ik een nieuwe wond op mijn hart, maar vandaag ben ik dankbaar. Ondanks alle pijn, heb ik voor mijzelf kunnen kiezen. (...) Mijn vriend Paul noemt mijn baarmoeder Judy. En toen zij moeilijk begon te doen, hebben we afscheid van haar moeten nemen.”

Lena schrijft dat ze daarom nu een tattoo op haar ribben heeft, ’die ondanks alle pijnstillers vreselijk veel pijn deed’, met de tekst RIP Judy. „Vandaag wil ik mijn dank uiten naar Judy, voor haar ’vertrek’ en voor dit lichaam, dat veel sterkter is dan ik ooit had gedacht.”

Het is niet de eerste keer Lena Dunham laat weten haar nieuwe lichaam te omarmen. Begin juli plaatste ze twee foto’s van zichzelf op Instagram. Op de een is ze te zien in haar slankere periode, ze schrijft toen doodongelukkig te zijn geweest. Op de foto ernaast is ze te zien met haar huidige gewicht en is ze naar eigen zeggen ’gelukkig en vrij’.