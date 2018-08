Heftig afscheid voor Samantha de Jong

„We hadden het er wel heel moeilijk mee allebei. Samantha was heel emotioneel. Ik huil niet snel, maar heb toch zeker wel een traantje gelaten”, vertelt Jeffrey aan Shownieuws. Ook zegt hij dat zijn vriendin het niet makkelijk zal gaan hebben. Volgens hem zullen vooral de eerste vier weken heel heftig zijn, omdat ze stevig moet afkicken.

Barbie verblijft zestien weken in de kliniek Castle Craig, waarna ze hoopt gezond en wel terug te kunnen keren naar Nederland en haar kinderen weer kan zien.

„Met de kinderen gaat het goed”, reageert Jake Hampel, woordvoerder van Barbie’s ex Michael van der Plas. „Ze hebben af en toe hun aanpassingsproblemen, zijn verdrietig, hebben vragen. Haar vertrek is een stap in de goede richting.”

Bekijk ook: Hardleerse BARBIE uit kliniek geknikkerd