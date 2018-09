Dotan laat weer van zich horen

In april raakte Dotan in opspraak toen bleek dat hij gebruik maakte van een leger trollen die ervoor moesten zorgen dat hij een stuk populairder leek dan hij daadwerkelijk was. Na een excuusvideo, heeft de zanger maandenlang niets meer van zich laten horen, maar hij lijkt zich beetje bij beetje klaar te maken voor een terugkeer.

Vorige week plaatste hij voor het eerst in vier maanden een bericht op Twitter, te weten een zwart hartje. Een dag later deelde hij een tweet van 7 Layers, Dotan's singer-songwriter festival, met daarbij opnieuw een zwart hartje. Het zwarte hartje keerde woensdag terug bij een repost van ’getalenteerde vriendin’ Mahalia, later op de dag deelde hij een foto van een zwarte gitaar, met wederom een zwart hartje.

Zijn fans zijn er nog niet over uit wat ze hiervan moeten denken. Zo denken sommige volgers dat hij zich klaar maakt voor een muzikale comeback, maar er zitten ook reacties tussen van mensen die denken dat hij psychische problemen heeft. Natuurlijk zitten er ook volgers tussen die vermoeden dat alle lieve woorden en steunbetuigingen afkomstig zijn van Dotans trollenleger...