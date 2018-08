BBC niet in beroep in zaak-Cliff Richard

Cliff Richard had de BBC aangeklaagd voor huisvredebreuk nadat de omroep in 2014 live beelden had uitgezonden van een politie-inval in het huis van de zanger. De zanger werd destijds beschuldigd van kindermisbruik, maar daarvoor werd onvoldoende bewijs gevonden. In juni 2016 werd bekend dat hij niet werd vervolgd.

De BBC laat onderzoeken of de uitspraak van de rechter gevolgen heeft voor het journalistieke werk. „Het grondbeginsel van persvrijheid staat op het spel”, zegt een woordvoerder van omroep.

Cliff Richard is volgens een woordvoerder blij met het besluit van de BBC, en hij ’hoopt dat de lopende problemen snel kunnen worden opgelost’.