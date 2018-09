Miss Montreal haalt Kensington naar Bierpop

„Het is de grootste band van heel Nederland en ze verkopen altijd alles uit. Dus die laatste kaartjes zijn hopelijk zo weg”, aldus Miss Montreal aan RTL. „En ze sluiten af, dus ik kan eindelijk biertjes drinken aan het eind van mijn eigen festival.”

Bierpop begon vier jaar geleden in Hardenberg, maar vanaf dit jaar vindt het festival plaats in de IJsselhallen in Zwolle, waar meer mensen in kunnen. Om de mensen uit haar geboorteplaats tegemoet te komen, worden er pendelbussen naar Zwolle ingezet.