Gerard Ekdom verliest trouwring

Gerard besloot om de dag lekker sportief door te komen op het water, maar als het zijn bedoeling was om indruk te maken op zijn vrouw, is die poging behoorlijk in het water gevallen. Letterlijk.

„FUCK! Ben gewoon m’n trouwring verloren tijdens het suppen...”, schrijft Ekdom verdrietig bij een foto van zijn hand zonder trouwring. Blijkbaar is de dj iets te wild tekeer gegaan tijdens het stand up paddle surfen, want zijn geliefde ring is dus van zijn vinger gegleden en in zee terecht gekomen.

De kans is nihil dat ze het sieraad nog terugvinden, maar wie weet, misschien heeft het stel ook nog een wel een middagje duiken in de planning en kan Gerard zijn geliefde ring toch weer om doen. Zo niet, dan zijn de twee van plan de ring in ieder geval te vervangen.