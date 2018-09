’Claudia de Breij krijgt bijzonder bezoek van boven’

„We geloven er natuurlijk niet in, maar toen mijn lieve oom overleed zei zijn dochter: dan kom je af en toe terug als een lieveheersbeestje”, schrijft Claudia op Instagram bij een foto van een lieveheersbeestje. „En sindsdien zie ik te pas en te onpas lieveheersbeestjes. Vooral te pas, want net op de verjaardag van zijn lieve dochter Sandy naast mijn glas. Hij liep rondjes over de tafel. Nee, we geloven er niet in. Maar toch; proost, lieve Ome Cor! We missen je.”

Haar volgers zijn het met De Breij eens en vermoeden dat het inderdaad haar ome Cor kan zijn. „Hoe mooi! Zo zijn ze regelmatig even bij ons. Maar voor altijd in onze herinneringen en hart”, reageert iemand. „Geloof het maar wel hoor... Ook ik ervaar zoiets te pas en te onpas, maar dan met een witte vlinder”, reageert een ander. „Mooi, en zolang er over iemand gesproken wordt zijn ze er nog fijn bij”, concludeert iemand.