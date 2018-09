Temptation-verleidster hangt vuile was buiten

Tot voor kort waren Chloë en Yasmine beste vriendinnen, maar daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. Ze hebben alle foto’s waar ze samen op staan verwijderd van hun sociale media. Het Belgische weekblad TV Familie benaderde de twee dames om erachter te komen wat er aan de hand is. „We hebben geen contact meer met elkaar. En dat is maar beter zo”, reageert Chloë, die er verder niets over wil zeggen.

"De roem is haar naar haar hoofd gestegen"

Yasmine daarentegen heeft er geen enkel probleem mee alle vuile was buiten te hangen. „Ik heb Chloë op een heel andere manier leren kennen, en die was helemaal niet zo fraai. Sinds Temptation Island is de roem haar naar het hoofd gestegen. En daar had ik écht genoeg van. Dat we nu geen contact meer hebben, is voor mij eigenlijk een opluchting. Chloë beschouwt zichzelf als de hoofdrolspeelster van Temptation Island, de onbetwiste ster van het programma. En dat begon me stilaan héél erg de keel uit te hangen.”

"Als iets haar niet aanstaat, behandelt ze mensen als vuil"

Maar er blijkt veel meer aan de hand te zijn dan divagedrag. „We zitten allebei op Instagram en hebben serieus wat volgers. En dus krijgen we gratis dingen toegestuurd. Chloë krijgt bijvoorbeeld veel tickets voor vipparty’s en festivals. Ze neemt dan steeds vriendinnen mee, maar aan mij heeft ze dat nooit gevraagd. Maar tegelijk wilde ze mee profiteren van alles wat ík toegestuurd krijg. Dat zorgde voor ergernissen. We hadden een kleine discussie over het feit dat ze steeds andere mensen meevroeg naar feestjes en zo, en dat ze nooit aan mij dacht. Terwijl ik zogezegd toch haar beste vriendin was. Het is toch niet raar dat ik haar daar attent op maakte? Maar Chloë begon te roepen en zei lelijke, kwetsende dingen. Als iets haar niet aanstaat, behandelt ze mensen als vuil, ik kan het niet anders verwoorden.”