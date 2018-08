Gezinsuitbreiding voor Nev Schulman

„We got a bun in the oven!”, schrijft Nev bij een foto van hemzelf, zijn vrouw en dochtertje Cleo voor een oven met een broodje. En voor wie dit Engelse gezegde niet kent: het betekent dat ze een kindje verwachten. „We zien je in januari kleine man.”

Ook Laura Perlongo deelde het nieuws op hilarische wijze met haar volgers. „Cleo krijgt een broertje! En het wordt geweldig!”, is te lezen bij een heerlijk ongemakkelijke foto van het gezin waarop de kleine meid heel verdrietig lijkt te zijn en haar ouders zich geen raad weten met de situatie. Alles voor de show natuurlijk.

Catfish

Nev kwam onlangs nog in opspraak omdat hij werd beschuldigd van ongepast gedrag. Hoewel er nooit een officiële klacht is ingediend, werd en wel direct een onderzoek naar de presentator ingesteld. Al snel kwam met tot de conclusie dat de beschuldigingen ’ongeloofwaardig en ongegrond’ zijn.

De opnames van het populaire MTV-programma zijn dus weer hervat, maar de show zal toch nooit meer hetzelfde te zijn. Nev zal het voortaan zonder zijn maatje Max Joseph moeten doen. Hij maakte eerder deze maand na zeven seizoenen te stoppen met de show om zich te kunnen richten op zijn werkzaamheden als film- en documentairemaker