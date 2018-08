Glennis Grace deelt updates vanuit bed

Gehuld in een minuscuul nachthemdje ligt Glennis met perfect speelse krullen op haar bed terwijl ze zwoel in de camera kijkt. „Hallo iedereen, ik lig hier in mijn hotelkamer. Het was een heerlijke dag vol repetities en interviews”, vertelt ze in een reeks filmpjes op haar Instagram Stories.

Onder haar fans schijnt de verwarring te zijn ontstaan dat ze al woensdagavond in America’s Got Talent zit, Glennis verduidelijkt daarom dat ze pas volgende week weer op tv te zien zal zijn. „Het wordt geweldig, ik kijk ernaar uit.”

Natuurlijk is ze haar Nederlandse fans en volgers niet vergeten: „Voor al mijn Dutchies in Nederland: super bedankt voor al jullie steun. Ik vind het heel leuk om jullie berichten te lezen. Ik doe dit ook voor jullie!”