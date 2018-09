’Nicki Minaj stak haar ex neer’

„Kun je je die avond nog herinneren dat je me stak en ik bijna doodging?”, schrijft Samuels op Twitter. „De politie en ambulance moesten me met een brancard naar buiten dragen. En ik moest liegen en vertellen dat ik zelfmoord wilde plegen, zodat jij niet naar de gevangenis zou moeten. Als dat soort dingen vaker dan één keer gebeuren, is het tijd om op te stappen.”

Hoe heftig deze beschuldigingen ook zijn, het merendeel van zijn volgers trekt zijn verhaal in twijfel en kiest de kant van Nicki. Opmerkelijk, want er zouden zelfs beelden zijn uit 2014 waarop te zien is dat Minaj Samuels met een mes achtervolgt, zo schrijft TMZ. Bovendien bracht Nicki in datzelfde jaar de single Bed of Lies uit, met daarin de tekst: „Het was niet mijn bedoeling je te steken. Ik wil geen misdrijf op mijn naam hebben.”

Samuels en Minaj waren twaalf jaar samen, in 2014 gingen de twee uit elkaar.