Jeffrey Lake: ’Samantha heeft gewoon niet snel door wat ze doet’

„Ik ben nog maar kort in haar leven, negen weken. Normaal ga je leuke dingen doen in een relatie, maar ik neem afscheid”, vertelt Jeffrey in Shownieuws. „En ook nog eens voor een hele lange tijd. Maar het is goed dat ze dit doet. Ze moet het puur voor haar kinderen doen, ze krijgt gewoon maar één kans. Ik denk niet dat ze snel terug zal keren en dat hoop ik ook niet.”

„Laten we voorop stellen dat ze al jarenlang een probleem heeft. Niet alleen haar verslaving, maar ook trauma’s en daar gaat ze nu aan werken. Het is mooi dat ze nu gaat inzien dat ze een kans krijgt, ook voor haar kinderen. Het afscheid met hen was nog emotioneler dan met mij, ze verliest haar kinderen voor zestien weken. Zij mogen ook niet op bezoek komen. Ik wel. Over vier weken. Maar ik kom niet te vaak. Ik heb tegen haar gezegd dat zij vooral aan zichzelf moet werken en niet te veel met mij bezig moet zijn.” Jeffrey maakt dan ook duidelijk dat hij niets liever wil dan aan ’een nieuwe toekomst beginnen’ als zij weer terug is.

Jeffrey is niet alleen Barbie’s vriend, hij lijkt inmiddels ook haar woordvoerder te zijn. „Kijk zij wil zelf niet aan het woord komen. Ze wil mediarust, maar dat is niet gelukt. Ze post zelf ook nog steeds van alles op Instagram. Het is een soort afkicken. Ze heeft gewoon niet snel door wat ze doet. Ik vind het gewoon belangrijk dat je je eigen woord kunt doen, hoe het tot stand is gekomen. Ik vind het belangrijk hoe het nu met Samantha gaat. Ze zit in Schotland, daar ben ik trots op.”

Bekijk ook: Heftig afscheid voor Samantha de Jong