Koos Alberts wacht op second opinion

„Nou die blaas, wat ik begrepen heb, moet eruit. Dat is punt één. Alleen we willen kijken of ze daar misschien dingen ontdekken die een ander niet ontdekt heeft”, vertelt Leo Lukassen, manager en vriend van Koos, aan Shownieuws.

Naar omstandigheden gaat het redelijk met Koos, maar optreden zit er voorlopig nog niet in.„Het gaat, laten we het zo stellen. Hij is wel een beetje vermoeid. Op dit moment hebben we in ieder geval alles geannuleerd voor dit jaar. We doen het heel voorzichtig aan. Maar we moeten ervan uitgaan dat het de eerste maanden van volgend jaar ook nog niet zal zijn.”

