Barbie’s geheime vlucht

Voordat Barbie naar Schotland vertrok om zich te laten opnemen in een afkickkliniek, genoot ze in Nederland nog even op de camping. Ⓒ ANP

Het was nog spannend of BARBIE inderdaad haar koffer zou pakken en naar Schotland zou vertrekken, waar de Haagse een lang en zwaar afkicktraject wacht. Realityster SAMANTHA DE JONG lijkt verslaafd aan pillen, coke en sociale media. Eenmaal in kliniek Castle Craig, waar ook Lord of the Rings YURI VAN GELDER een ’neuscorrectie’ onderging – althans te horen kreeg waar dat orgaan wél voor bedoeld is – wordt vastgesteld hoe ernstig het precies met de Haagse gesteld is.