Coen Swijnenberg neemt time-out

Barend van Deelen zal Coen de komende tijd op de radio vervangen. „Je hoort het, Barend is er”, vertelt Sander in de uitzending. „Ik moet een serieus nootje kraken. Coen was er woensdag en donderdag niet en zal er vandaag ook niet zijn en wellicht morgen ook niet. Coen heeft even wat rust nodig. Hij moet even wat gas terugnemen en wat tijd voor zichzelf en dat gunnen wij hem”, besluit Sander. Barend voegt daar nog aan toe: „Dat is wat we gaan zeggen, Coen rust uit en hopelijk tot zo snel mogelijk.”

Een woordvoerder van Radio 538 laat aan Shownieuws weten dat Coen wel even gas terug moet nemen.