Katja Schuurman pissig na officiële waarschuwing

„Het risico accepterend dat ik door dit te delen met pek en veren het land uit gejaagd word: ’Serieus? Een officiële waarschuwing dat je je niet aan de regels - 22.00 sluiten - houdt om 22.03 uur?? Omdat je gasten, met jassen aan op weg naar buiten - een laatste propt een hapje dessert naar binnen - niet exact 22.00 buiten staan?”, begint Katja haar relaas op het sociale medium. Naast een foto van de officiële waarschuwing deelt ze ook een filmpje waarin te zien en te horen is dat zij in gesprek is met twee politie-agenten.

Ze vervolgt: „Het filmpje is ook van gisteravond @restaurant_guts, waar allang geen gasten meer aanwezig waren, maar de eigenaren aan het opruimen waren geweest; het lijkt mij sterk dat verwacht wordt dat je je gasten eruit bonjourt, de deur direct ook achter jezelf dicht trekt, en de volgende ochtend wel weer verder kijkt.”

Over de toon van de politie-agente is Katja niet te spreken. „Ik kan me voorstellen dat het voor onze handhavers van de wet ook allemaal nog lastig te volgen is, maar de toon van deze politiedame: ’Ik vind het heel irritant, dus doe gewoon je lampen uit en ga weg’, komt op mij nogal lomp en zonder enig inlevingsvermogen over.”

’Niet consequent’

„Mensen, in zoveel verschillende sectoren, moeten al maanden lang elke dag vechten om hun bedrijf te laten overleven. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor eigenaren en personeel van restaurants. Ook zangers, theatermakers; de hele cultuursector dreigt om te vallen door regels die op z’n zachtst gezegd niet consequent doorgevoerd worden voor eenieder in ons land. Ik noem kerken. En vliegtuigen. Of Ton uit Rossum, die eigenaar van een bedrijf met touringcars, die in die hoedanigheid maximaal 15 mensen mag vervoeren, maar wordt diezelfde bus ingezet voor de NS mogen dit er 30 zijn. Met hoeveel verschillende maten wil onze overheid meten? Over de luchtvaart en Schiphol moeten we in dit kader maar helemaal zwijgen; elk weldenkend mens krijgt dan al helemaal kortsluiting.”

Het lijkt haar dan ook verstandig als de overheid de huidige maatregelen nog eens onder de loep neemt. „Als we deze ellendige crisis inderdaad ‘samen’ moeten oplossen, moet er consequent beleid worden gevoerd. Bij voorkeur gebaseerd op kennis en feiten. Waardoor eenieder begrip kan en wil opbrengen voor regels en restricties. Lieve overheid, dit is beleid voor de bühne, bureaucratie en willekeur. En lees voor dinsdag a.u.b. ook die brandbrief van artsen nog even goed door”, aldus Katja.