Ophef over kandidate America’s Got Talent

De kwartfinales, waarvan er drie worden gehouden, bestaan uit twee delen. Dinsdagavond werd de liveshow uitgezonden in de VS, woensdagavond maakte presentatrice Tyra Banks bekend welke acts genoeg stemmen binnen hadden gehaald om door te gaan naar de halve finales. De liveshows zijn de eerste rondes waarbij het publiek kan stemmen. Juryleden Simon Cowell, Howie Mandel, Mel B en Heidi Klum mogen vervolgens één van de deelnemers die net buiten de boot gevallen zijn, alsnog een plek in de halve finales geven.

Woensdagavond was er slecht nieuws voor dansgroep The Pac Dance Team, rapper Flau’jae, jongleur Mochi, Houdini-act Lord Nil en voor Human Fountains, een groep van vijf mannen die een fonteinshow nabootsen door water uit hun mond te spuwen.

Eerder op de dag ontstond enige ophef over een van de kandidaten, de 14-jarige Courtney Hadwin. Het meisje werd in de auditieronde en tijdens de liveshow neergezet als een verlegen tiener die eigenlijk niet durfde op te treden voor een groot publiek. Flink wat twitteraars waren verbolgen toen ze erachter kwamen dat de Britse vorig jaar echter in eigen land heeft meegedaan aan de kindereditie van The Voice en al een rol had in musical Les Miserables. Het relletje schaadde de deelname van Courtney niet; de zangeres is door naar de halve finales.