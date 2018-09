T.J. Miller: ’Beschuldiger pestgedrag is gemeen’

Alice was in het tweede en derde seizoen van Silicon Valley te zien als Carla. Ze liet vorige maand op Twitter weten dat T.J. zich op de set gedroeg als een ’bully en vervelend rotjong’, en dat de vooral mannelijke cast en crew van de serie dat lieten gebeuren. Ze noemde het werken aan de show ’best een nachtmerrie’.

T.J. die de HBO-serie inmiddels heeft verlaten, gaf aan dat hij de beschuldiging niet zag aankomen. „Ik heb het niet zo ervaren dat zij gepest werd. Eerlijk gezegd vond ik haar best moeilijk om mee te werken. Ze viel iedereen steeds in de rede.” De acteur kan het niet waarderen dat zijn oud-collega hem op Twitter aanviel. „Dat was best gemeen, om me zo uit te schelden en aan te vallen, en om te doen of, omdat we allemaal mannen zijn, we niet deugen en er een ongezonde werksituatie van maken.”

De comedian noemde de beschuldigingen van Alice een voorbeeld van een breder probleem, waarin de maatschappij ’op zoek is naar slechteriken’. Hij snapt niet waarom de aantijgingen van zijn oud-collega op zoveel steun konden rekenen. „Dit gebeurt er: ze is gemeen tegen de mensen door wie ze zich gemeen behandeld voelt. En daar staan mensen achter. Maar dat is toch geen gerechtigheid?”