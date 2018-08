Zoon Jean Claude van Damme bekent bloederige bedreiging

Nicholas (22) werd volgens lokale zender CBS 5 op 10 september 2017 gearresteerd in zijn woonplaats Tempe in de staat Arizona. Agenten kwamen een kijkje nemen toen buren aangaven dat ze bloed hadden aangetroffen in de lift van het appartementencomplex.

Er liep een spoor naar de woning van Nicholas, waar in eerste instantie niets aan de hand leek. Later klonk er een hoop geschreeuw uit het appartement, waarop de buren opnieuw de politie belden. Toen agenten weer aanbelden, bedreigde Nicholas zijn huisgenoot, die open wilde doen.

Uiteindelijk deed de politie er twee uur over om Nicholas uit het huis te krijgen. Volgens USA Today is op de bodycams van de politie te horen dat de 22-jarige roept dat de agenten zeker beroemd willen worden, vermoedelijk in verband met zijn bekende vader.

Begin oktober wordt bepaald welke straf de zoon van The Muscles from Brussels uit moet zitten.